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У Росії померла співачка Юлія Началова – ЗМІ

У Росії після ампутації ноги померла співачка Юлія Началова.

Юлія Началова

У Росії після операції по ампутації ноги загинула 38-річна співачка Юлія Началова, повідомляє видання Super.

Співачку доставили до реанімації, після того, як у неї сталося ускладнення подагри.

Після операції лікарі підключили її до апарату штучного дихання і ввели у штучну кому, однак вони не змогли врятувати життя Началової.

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До слова, у США помер актор Джед Аллан, який здобув велику популярність після участі у серіалі Санта-Барбара.

Фото: Dreamstime

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