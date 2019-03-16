У Росії після ампутації ноги померла співачка Юлія Началова.
У Росії після операції по ампутації ноги загинула 38-річна співачка Юлія Началова, повідомляє видання Super.
Співачку доставили до реанімації, після того, як у неї сталося ускладнення подагри.
Після операції лікарі підключили її до апарату штучного дихання і ввели у штучну кому, однак вони не змогли врятувати життя Началової.
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До слова, у США помер актор Джед Аллан, який здобув велику популярність після участі у серіалі Санта-Барбара.
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