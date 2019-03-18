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Абсолютний рекорд в Instagram: ролик Леді Гаги зібрав мільярд переглядів

Відео Леді Гаги вперше в історії Instagram набрало понад мільярд переглядів.

Абсолютний рекорд в Instagram: ролик Леді Гаги зібрав мільярд переглядів

Перший мільярд переглядів в Instagram зібрало відео американської співачки Леді Гаги всього за місяць.

На ролику співачка показує музичне татуювання, яке вона зробила 14 лютого.

Читайте: Гола жінка, зірка та відрізане вухо: що фанати дарують знаменитостям

Тату виконане у вигляді слова G A G A, яке записано музичною мовою.

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Фото: ladygaga

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