Співак Чингіз Мустафаєв став представником Азербайджану на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Азербайджан на Євробаченні 2019 представить популярний виконавець, композитор і музикант Чингіз Мустафаєв з піснею Truth.

Мустафаєв був обраний Громадським телебаченням Азербайджану (İTV) з 350 претендентів.

Представник Азербайджану виступить в Тель-Авіві в другій частині другого півфіналу 16 травня.

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Пісня Азербайджану на Євробаченні 2019: Чингіз Мустафаєв – Truth

Кліп на пісню Truth (Істина) був знятий в Україні.

Біографія Чингіза Мустафаєва

Чингіз Мустафаєв народився 11 березня 1991 року в Москві. Коли йому 6 років, сім’я переїхала в Азербайджан.

З дитинства Чингіз навчався грі на гітарі і писав пісні, закінчив у Баку гімназію мистецтв (факультет сольного виконання).

Він відомий на батьківщині як автор ліричних та веселих пісень. Також Мустафаєв створив кілька цікавих кавер-версій на світові хіти.

Одним із напрямків його творчості є синтез азербайджанської музики з іспанським фламенко. Сам пише слова до своїх пісень і виконує їх на гітарі.

У 2007 році Мустафаєв переміг у національному конкурсі молодих вокалістів Новая звезда, а в наступному став лауреатом фестивалю гітаристів у Кордобі (Іспанія, 2008).

У 2011 році створив групу Palmas, а через два роки представляв Азербайджан на музичному конкурсі Нова хвиля 2013 в Юрмалі.

Чингіза Мустафаєва знають і в Україні – в 2016 році він прийшов на шоу Голос країни.

До речі, в національному відборі на Євробачення він брав участь з 2011-го, і тільки зараз удача посміхнулася!

До слова, букмекери зробили новий прогноз по переможцю Євробачення 2019 після того, як стали відомі всі учасники.

Фото: Chingiz Mustafayev

Відео: Eurovision Song Contest