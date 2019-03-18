Гурт Snarky Puppy виступить на Leopolis Jazz Fest 2019, який буде проходити у Львові.

На міжнародному джазовому фестивалі Leopolis Jazz Fest виступить колектив Snarky Puppy. Їхній виступ відбудеться 26 червня.

Snarky Puppy – це колектив, який нараховує до 25 високопрофесійних молодих музикантів, кожен з яких має сольні проекти. Багато учасників працюють з такими зірками, як Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar і D’Angelo.

Крім того, музиканти є володарями трьох премій Греммі – Кращий R&B виступ в 2014 році та Кращий інструментальний альбом в 2016 та 2017 роках.

Гурт був заснований басистом і композитором Майклом Лігом в 2003 році і з тих пір випустив більше десяти альбомів і став неодноразовим переможцем опитувань читачів престижних джазових журналів Downbeat і Jazztimes в категорії Гурт року.

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До слова, Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня.

У 2016 році він був визнаний виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тис. гостей з України та іноземних країн.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Leopolis Jazz Fest виступить Kenny Barron Quintet.