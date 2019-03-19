26 червня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступить молодий французький джазовий піаніст і композитор Adrien Brandeis.

Його стиль сформувався під впливом різних музикантів від Ruben Gonzalez до Brad Meldhau, а також Michel Camilo, Chick Corea, Osmany Paredes Rebeca Mauleon, Jon Lord, Red Garland, Wynton Kelly, Oscar Peterson, Bill Evans.

Свій перший альбом Euforia Adrien підготував і випустив у 2018 році з квінтетом. Платівка отримала схвальні рецензії. Так Raul da Gama пише: “Euforia – це не просто влучна назва для диску, але й глибока відчута відповідь на те, що робить його інструмент в латинському джазі – тіло і душа”.

Молодий, універсальний піаніст з багатьма нагородами занурився у джаз, латиноамериканську і афро-карибську музику. У своїй грі він проявляє надзвичайну лірику у поєднанні з урбаністичним підходом до гри на піаніно.

Як переможець джазової премії LetterOne Rising Stars, Adrien вирушить у турне по 7 масштабних джазових фестивалях в Європі, серед яких й Leopolis Jazz Fest.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

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До речі, джазова премія LetterOne RISING STARS є значущою подією в міжнародному джазовому календарі, завдяки якій вже другий рік поспіль молоді талановиті джазові виконавці з усього світу мають змогу виступити на сценах престижних джазових фестивалів Європи та отримати піар- та маркетингову підтримку протягом року від Air Artist Agency.