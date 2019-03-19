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Історія іграшок 4 – офіційний трейлер

Студія Pixar представила новий трейлер мультфільму Історія іграшок 4.

Історія іграшок 4 – офіційний трейлер

Pixar представила новий трейлер мультфільму Історія іграшок 4 на своєму офіційному каналі.

У четвертій частині дії розвиватимуться в парку розваг.

Там головні герої зустрінуть кохану ковбоя Вуді, зниклу після подій другої частини, пастушку Бо Піп.

Читайте: Український мультфільм визнаний найкращим на міжнародному фестивалі

Прем’єра фільму в Україні відбудеться 21 червня.

Нагадаємо, перший тизер мультфільму Історія іграшок 4 з’явився у мережі в листопаді минулого року.

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