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Коротка стрижка і біла борода: Кончіта Вурст змінила імідж

Кончіта Вурст тепер з коротким волоссям та новим іміджем, артист продемонсртував зміни у новому кліпі на пісню Hit Me.

Коротка стрижка і біла борода: Кончіта Вурст змінила імідж

Зміну іміджу Кончіта Вурст показала у  новому кліпі на пісню Hit Me. Переможець 59-го пісенного конкурсу Євробачення Кончіта Вурст змінила колір волосся і його довжину.

У новому кліпі скандальна та епатажна зірка повернулася до чоловічого образу.

Після Євробачення у 2014 році із творчістю та особистістю співачки познайомилися люди у всьому світі. Ця перемога шокувала громадськість та викликала хвилю обговорення, бо артист виступив в образі жінки з бородою, довгим волоссям та у вечірній сукні.

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Під псевдонімом Кончіта Вурст виступає 30-річний співак Том Нойвірт. Він бореться з ВІЛ і сам про це розповів своїм шанувальникам. З 2018 року співак поступово повертається до чоловічого образу, але залишає свій псевдонім.

На Євробаченні він переміг із піснею Rise Like a Phoenix.

Нагадаємо, українська співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана виступила дуетом разом з Кончітою Вурст у фіналі національного відбору Німеччини на Євробачення-2017 із піснею Loreen.

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