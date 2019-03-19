Співак Юріус став представником Литви на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Представником від Литви на Євробаченні 2019 став співак Юріус з піснею Run with lions.
28-річний виконавець переміг серед восьми претендентів і отримав право представити країну на Євробаченні у другому півфіналі 16 травня.
Відбір проходив у січні і Юріус отримав 12 балів.
Пісня Литви на Євробачення 2019: Юріус – Run with lions
Біографія Юріуса
Юріус Векленко народився у 1990 році у Клайпеді.
Навчався за спеціальністю рекреації і туризму в університеті Клайпеди, але за фахом пропрацював один місяць.
Музичну кар’єру він почав у Вільнюсі.
У 2010 році Юріус брав участь в талант-шоу Литовські таланти і увійшов до топ-10.
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У 2012 році брав участь в литовському національному відборі на Євробачення.
У 2013 року Юріус був бек-вокалістом литовського представника Андрюса Появіса на Євробаченні-2013 у Мальме.
У вересні 2013 року брав участь у другому сезоні шоу Голос Литви, а через місяць вдруге брав участь у нацвідборі на Євробачення.
Взимку 2015 року Юріус виступив бек-вокалістом дуету Моніки Лінкіте та Вайдас Бауміли на Євробаченні-2015 у Відні.