Співак Дункан Лоренс представлятиме Нідерланди на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Нідерландів на Євробаченні 2019 став співак Дункан Лоренс (Duncan Laurence) з піснею Arcade. Голлландський 24-річний співак Дункан де Мур брав участь у п’ятому сезоні Голос Голландії.

Участь принесла йому велику популярність, його тренером була відома нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге. А сам аритист співає у жанрі хауз, здебільшого – поп.

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Біографія

Дункан Лоренс почав свою музичну кар’єру в Рок Академії в Тілбурзі. З дитинства він грав у багатьох шкільних колективах. В академії співак розвивався як автор пісень і музичний продюсер. Крім того, артист написав багато пісень у Лондоні та Стокгольмі.

Ще на Голосі Голландії Дункана відзначила нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге.

– Дункан особливий. Його пісні дуже інтернаціональні й автентичні. Для нього музика завжди на першому місці. Дукан заслуговує на цей шанс, – сказала вона.

На думку низки європейських букмекерських контор, найбільші шанси стати тріумфатором пісенного конкурсу в Тель-Авіві є у нідерландського співака Дункана Лоренса з його піснею Arcade.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня і уже відомо, як виглядатиме сцена Євробачення 2019.