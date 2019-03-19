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Нідерланди на Євробаченні 2019 представить Дункан Лоренс

Співак Дункан Лоренс представлятиме Нідерланди на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Нідерланди на Євробаченні 2019 представить Дункан Лоренс

Представником від Нідерландів на Євробаченні 2019 став співак Дункан Лоренс (Duncan Laurence) з піснею Arcade. Голлландський 24-річний співак Дункан де Мур брав участь у п’ятому сезоні Голос Голландії.

Участь принесла йому велику популярність, його тренером була відома нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге. А сам аритист співає у жанрі хауз, здебільшого – поп.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Біографія

Дункан Лоренс почав свою музичну кар’єру в Рок Академії в Тілбурзі. З дитинства він грав у багатьох шкільних колективах. В академії співак розвивався як автор пісень і музичний продюсер. Крім того, артист написав багато пісень у Лондоні та Стокгольмі.

Ще на Голосі Голландії Дункана відзначила нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге.

– Дункан особливий. Його пісні дуже інтернаціональні й автентичні. Для нього музика завжди на першому місці. Дукан заслуговує на цей шанс, – сказала вона.

На думку низки європейських букмекерських контор, найбільші шанси стати тріумфатором пісенного конкурсу в Тель-Авіві є у нідерландського співака Дункана Лоренса з його піснею Arcade.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня і уже відомо, як виглядатиме сцена Євробачення 2019.

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