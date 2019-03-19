Гурт KEiiNO став представником Норвегії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Норвегію на Євробаченні 2019 представить популярний гурт KEiiNO з піснею Spirit in the Sky.
За право представляти Норвегію боролися 10 виконавців на Melodi Grand Prix 2019.
KEiiNO виступить в Тель-Авіві в другому півфіналі 16 травня.
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Пісня Норвегії на Євробачення 2019: KEiiNO – Spirit in the Sky
У конкурсній композиції музиканти поєднали англійськ і саамську мови, а також поп-музику і йойк.
Основою для тексту стала історія боротьби за рівність, незалежно від етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації.
Пісня вже злетіла на вершину норвезьких чартів.
Історія гурту KEiiNO
Норвезько-саамский гурт KEiiNO поєднує в своїй творчості поп, електроніку, танцювальну музику і йойк.
У складі тріо: саамський репер і жартівник Фред-Рене Бульо і співаки – Том Хьюго Хермансен і Олександра Ротан.
До речі, північно-саамська є найпоширенішою саамською мовою. Нею говорять від 15 до 25 тис. людей у північних районах Норвегії, Швеції і Фінляндії. ООН проголосила 2019 рік Міжнародним роком мов корінних народів.
До слова, букмекери зробили новий прогноз по переможцю Євробачення 2019 після того, як стали відомі всі учасники.
Фото: KEiiNO