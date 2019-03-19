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Оголошено номінантів кінопремії Золота дзига 2019

Національна кіноакадемія оприлюднила список номінантів української кінопремії Золота дзига.

Оголошено номінантів кінопремії Золота дзига 2019

Українська кінопремія Золота дзига відбудеться втретє.  Цьогоріч фаворитами стали фільми Брама і Дике поле – їх номіновано у 12 категоріях, а кінострічка Коли падають дерева у 10 номінаціях.

На участь у конкурсі кінопремії Золота дзига надійшло 97 повнометражних та короткометражних кінокартин.

– Премія швидко набирає обертів. Минулого року на її здобуття подавалися 77 стрічок, цього року – 97. Академія також не стоїть на місці, бо налічує вже 355 членів, а це на 15% більше, ніж минулого року, – розповіла засновниця  премії Вікторія Тігіпко.

На нагороду в номінації Найкращий фільм претендують такі стрічки:

  • Брама  режисер Володимир Тихий;
  • Гірська жінка: на війні – режисер Бенедикт Ерлінгссон;
  • Дике поле – режисер Ярослав Лодигін;
  • Донбас – режисер Сергій Лозниця;
  • Коли падають дерева – режисер Марися Никитюк.

На здобуття премії найкращий режисер претендують:

  • Ярослав Лодигін – Дике поле;
  • Сергій Лозниця – Донбас;
  • Марися Нікітюк – Коли падають дерева;
  • Антоніна Ноябрьова – Герой мого часу;
  • Володимир Тихий – Брама.

Читайте: Рецензія на фільм Дике поле: дорога додому – дорога в один кінець

У номінації Найкращий актор змагаються:

  • Євген Бушмакін із фільму Герой мого часу;
  • Роман Луцький із фільму Секс і нічого особистого;
  • Олег Москаленко  із фільму Дике поле;
  • Ярослав Федорчук із фільму Брама.

А у номінації Найкраща акторка перемогу претендують отримати:

  • Ірма Вітовська, яка зіграла у фільмі Брама;
  • Анастасія Пустовіт, котра зіграла головну роль у фільмі Коли падають дерева;
  • Руслана Хазіпова одна з головних акторок у фільмі Дике поле.

Повний список номінацій та претендентів можна подивитися на сайті Кіноакадемії.

Церемонія вручення нагород відбудеться традиційно в конгресно-виставковому центрі Парковий, 19 квітня.

Національна кінопремія Золота дзига – щорічний захід Української кіноакадемії, під час якого обираються найкращі фільми та відзначаються досягнення кінематографістів за минулий рік.

Це єдина в Україні премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень українських кінопрофесіоналів.

Нагадаємо, минулого року кінострічка Кіборги отримала шість нагород і найвище визнання у номінації Найкращий фільм.

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