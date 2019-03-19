Національна кіноакадемія оприлюднила список номінантів української кінопремії Золота дзига.

Українська кінопремія Золота дзига відбудеться втретє. Цьогоріч фаворитами стали фільми Брама і Дике поле – їх номіновано у 12 категоріях, а кінострічка Коли падають дерева у 10 номінаціях.

На участь у конкурсі кінопремії Золота дзига надійшло 97 повнометражних та короткометражних кінокартин.

– Премія швидко набирає обертів. Минулого року на її здобуття подавалися 77 стрічок, цього року – 97. Академія також не стоїть на місці, бо налічує вже 355 членів, а це на 15% більше, ніж минулого року, – розповіла засновниця премії Вікторія Тігіпко.

На нагороду в номінації Найкращий фільм претендують такі стрічки:

Брама – режисер Володимир Тихий ;

– режисер ; Гірська жінка: на війні – режисер Бенедикт Ерлінгссон ;

– режисер ; Дике поле – режисер Ярослав Лодигін ;

– режисер ; Донбас – режисер Сергій Лозниця ;

– режисер ; Коли падають дерева – режисер Марися Никитюк.

На здобуття премії найкращий режисер претендують:

Ярослав Лодигін – Дике поле;

– Дике поле; Сергій Лозниця – Донбас;

– Донбас; Марися Нікітюк – Коли падають дерева;

– Коли падають дерева; Антоніна Ноябрьова – Герой мого часу;

– Герой мого часу; Володимир Тихий – Брама.

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У номінації Найкращий актор змагаються:

Євген Бушмакін із фільму Герой мого часу;

із фільму Герой мого часу; Роман Луцький із фільму Секс і нічого особистого;

із фільму Секс і нічого особистого; Олег Москаленко із фільму Дике поле;

із фільму Дике поле; Ярослав Федорчук із фільму Брама.

А у номінації Найкраща акторка перемогу претендують отримати:

Ірма Вітовська , яка зіграла у фільмі Брама;

, яка зіграла у фільмі Брама; Анастасія Пустовіт , котра зіграла головну роль у фільмі Коли падають дерева;

, котра зіграла головну роль у фільмі Коли падають дерева; Руслана Хазіпова одна з головних акторок у фільмі Дике поле.

Повний список номінацій та претендентів можна подивитися на сайті Кіноакадемії.

Церемонія вручення нагород відбудеться традиційно в конгресно-виставковому центрі Парковий, 19 квітня.

Національна кінопремія Золота дзига – щорічний захід Української кіноакадемії, під час якого обираються найкращі фільми та відзначаються досягнення кінематографістів за минулий рік.

Це єдина в Україні премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень українських кінопрофесіоналів.

Нагадаємо, минулого року кінострічка Кіборги отримала шість нагород і найвище визнання у номінації Найкращий фільм.