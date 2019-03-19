Національна кіноакадемія оприлюднила список номінантів української кінопремії Золота дзига.
Українська кінопремія Золота дзига відбудеться втретє. Цьогоріч фаворитами стали фільми Брама і Дике поле – їх номіновано у 12 категоріях, а кінострічка Коли падають дерева у 10 номінаціях.
На участь у конкурсі кінопремії Золота дзига надійшло 97 повнометражних та короткометражних кінокартин.
– Премія швидко набирає обертів. Минулого року на її здобуття подавалися 77 стрічок, цього року – 97. Академія також не стоїть на місці, бо налічує вже 355 членів, а це на 15% більше, ніж минулого року, – розповіла засновниця премії Вікторія Тігіпко.
На нагороду в номінації Найкращий фільм претендують такі стрічки:
- Брама – режисер Володимир Тихий;
- Гірська жінка: на війні – режисер Бенедикт Ерлінгссон;
- Дике поле – режисер Ярослав Лодигін;
- Донбас – режисер Сергій Лозниця;
- Коли падають дерева – режисер Марися Никитюк.
На здобуття премії найкращий режисер претендують:
- Ярослав Лодигін – Дике поле;
- Сергій Лозниця – Донбас;
- Марися Нікітюк – Коли падають дерева;
- Антоніна Ноябрьова – Герой мого часу;
- Володимир Тихий – Брама.
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У номінації Найкращий актор змагаються:
- Євген Бушмакін із фільму Герой мого часу;
- Роман Луцький із фільму Секс і нічого особистого;
- Олег Москаленко із фільму Дике поле;
- Ярослав Федорчук із фільму Брама.
А у номінації Найкраща акторка перемогу претендують отримати:
- Ірма Вітовська, яка зіграла у фільмі Брама;
- Анастасія Пустовіт, котра зіграла головну роль у фільмі Коли падають дерева;
- Руслана Хазіпова одна з головних акторок у фільмі Дике поле.
Повний список номінацій та претендентів можна подивитися на сайті Кіноакадемії.
Церемонія вручення нагород відбудеться традиційно в конгресно-виставковому центрі Парковий, 19 квітня.
Національна кінопремія Золота дзига – щорічний захід Української кіноакадемії, під час якого обираються найкращі фільми та відзначаються досягнення кінематографістів за минулий рік.
Це єдина в Україні премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень українських кінопрофесіоналів.
Нагадаємо, минулого року кінострічка Кіборги отримала шість нагород і найвище визнання у номінації Найкращий фільм.