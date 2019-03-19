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Помер режисер фільму Весна на Зарічній вулиці Марлен Хуцієв

У Москві на 94 році життя помер відомий режисер Марлен Хуцієв.

Умер режиссер Марлен Хуциев

Помер режисер Марлен Хуцієв, який зняв фільми Весна на Зарічній вулиці і Був місяць травень. У 2019 був запланований вихід його нової картини Невечірнім.

16 березня його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Боткінської лікарні у Москві, а сьогодні стало відомо про смерть режисера.

Читайте: Помер зірка Санта-Барбари Джед Аллан

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії після ампутації ноги померла співачка Юлія Началова.

Фото: КП/Ірина Романова

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