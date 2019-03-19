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Євробачення 2019: якою буде сцена

Як виглядатиме сцена Євробачення 2019, яке пройде в Тель-Авіві.

Євробачення 2019

Організатори міжнародного конкурсу Євробачення 2019, яке пройде 14, 16 і 18 травня в комплексі EXPO Tel Aviv в столиці Ізраїлю, показали фото головної сцени.

Її проектуванням займався німецький дизайнер Флоріан Вейдер.

Вейдер є одним з найзатребуваніших дизайнерів і проектувальників сцен у світі.

Раніше він придумав дизайн сцени для Євробачення у Києві, Відні, Дюссельдорфі, Баку і Лісабоні.

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Євробачення 2019: якою буде сцена / 3 фотографии

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Раніше букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.

Джерело: Eurovision.tv

ФотоEurovision.tv

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