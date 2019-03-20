Netflix опублікував перший трейлер третього сезону серіалу Дивні дива.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував в Youtube перший трейлер третього сезону серіалу Дивні дива.

Новий сезон стартує через кілька років після подій другого сезону.

У трейлері можна побачити, що діти, які займали центральне місце в сюжеті, підросли і тепер їх цікавлять не тільки посиденьки за Dungeons & Dragons.

Однак одна річ залишилася незмінною – їхньому місту знову загрожує смертельна і паранормальна небезпека.

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Вихід третього сезону серіалу Дивні дива запланований на 4 липня 2019 року.

До слова, стала відома дата виходу серіалу Чорнобиль від телеканалу HBO.

Фото: Netflix

Відео: Netflix