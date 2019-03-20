Соліст російського гурту Ленінград Сергій Шнуров оголосив про прощальний тур у 2019 році.

Лідер гурту Ленінград Сергій Шнуров оголосив про прощальний стадіонний тур у 2019 році.

Якщо Сергій не передумає, то Ленінград дасть свій останній концерт 12 жовтня у Пітері.

До шанувальникій артист звернувся у віршах, в яких згадав про свій потяг до алкоголю і нагадав, що вже 20 років на сцені.

Він вирішив налагодити нормальне доросле життя, але перед цим Шнуров разом з гуртом планує поїхати в останній тур.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, –

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не з**буть,

Ленинград я соберу.

А пока, ну все, пока.

Мавр сделал свое дело,-

Знаю я наверняка.

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Фото: shnurovs