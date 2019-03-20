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Мавр зробив свою справу: Шнуров оголосив про прощальний тур

Соліст російського гурту Ленінград Сергій Шнуров оголосив про прощальний тур у 2019 році.

Мавр зробив свою справу: Шнуров оголосив про прощальний тур

Лідер гурту Ленінград Сергій Шнуров оголосив про прощальний стадіонний тур у 2019 році.

Якщо Сергій не передумає, то Ленінград дасть свій останній концерт 12 жовтня у Пітері.

До шанувальникій артист звернувся у віршах, в яких згадав про свій потяг до алкоголю і нагадав, що вже 20 років на сцені.

Він вирішив налагодити нормальне доросле життя, але перед цим Шнуров разом з гуртом планує поїхати в останній тур.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, –

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не з**буть,

Ленинград я соберу.

А пока, ну все, пока.

Мавр сделал свое дело,-

Знаю я наверняка.

 

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Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я хуйню. Вы подумали, быть может, Что кого-то я виню? Нет. Сам выбрал этот стиль Баснословного угара. Жёг, как мог шнура фитиль, И в эпоху «Ягуара», И во времена пост-спайса. Странно, но всё жив нахал. Дорн вопил, мол не стесняйся, Не стесняясь я бухал. Всё «иметь» в предельном смысле, Заебался я уже, И пришёл к нехитрой мысли,- Раж уходит в тираже. Быть в витрине зоопарка, Это та ещё запарка; Ряженым орангутангом, Танцевать потешно танго, Под свои стишки и песни, А про выходной забудь. Хочешь лопни, хочешь тресни, Выдай людям что-нибудь. Может к черту эту тему? Ты, как думаешь, скажи. Встроиться пора в систему, И наладить свою жизнь? Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины. Смерил жизнь самою ею. Прожил я до середины, Делал то, что я умею. Середина – это тоже, Лишь условность, мир иллюзий. Всех могила растаможит. Силы будут – буду в блюзе, Рейве, роке, польке, джазе, Самый старый из задир. Предводитель Безобразий И почётный Командир! Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелёгкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, – Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец. Может быть, когда-нибудь, Но нескоро. На миру, Если в край не «заебуть», Ленинград я соберу. А пока, ну всё, пока. Мавр сделал своё дело,- Знаю я наверняка.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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Раніше Факти ICTV писали, що відео Леді Гаги вперше в історії Instagram набрало понад мільярд переглядів.

Фото: shnurovs

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