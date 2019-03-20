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На Leopolis Jazz Fest 2019 виступлять Etienne Mbappe & the Prophets

27 червня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступить відомий камерунський бас-гітарист та композитор Етьєн Мбаппе.

Etienne Mbappe & the Prophets

Етьєн Мбаппе живе у Франції. Він був учасником John McLaughlin’s 4th Dimension (разом з цим складом виступав на Альфа Джаз Фест), як сайдмен працював з Джо Завінулом, Роббеном Фордом, Реєм Чарльзом та саксофоністом Біллом Евансом та іншими відомими музикантами.

У дискографії музиканта чотири альбоми. Саме для запису останнього свого альбому Етьєн зібрав свою нову групу Prophets, з якою і приїде до Львова.

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– Моя музика натхненна подорожами, людьми, яких я зустрічаю, це кольори, які я бачу, запахи, які я відчуваю, це сміх й іноді біль, які я переживаю. Ми живемо у складному світі. Єдине, що мені хочеться – донести радість та взаєморозуміння через мою музику, – говорить Етьєн Мбаппе про свою творчість.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Leopolis Jazz Fest виступить Kenny Barron Quintet.

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