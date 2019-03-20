У мережі з’явився перший трейлер нового фільму Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді.

Фільм переносить нас у 1960 роки і розповідає про події, які розгортаються після вбивства Шерон Тейт сектою Чарльза Менсона. Тейт зіграє Марго Роббі.

Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт грають двох акторів Ріка Далтона і Кліффа Бута, які намагаються пробитися у велике кіно.

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Актори – початківці поселяються по-сусідству з убитою Тейт і її чоловіком Романом Поланскі.

Крім того, у стрічці зіграють Аль Пачіно, Дакота Феннінг, Ліна Данем.

Раніше Факти ICTV писали, що студія Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал.