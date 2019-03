27 липня на головній сцені фестивалю вперше в Україні виступить неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл.

Усі ці роки, згідно з опитуваннями фестивалю, Дайана Кролл залишалась найочікуванішим хедлайнером.

Вона почала грати на фортепіано, коли їй було чотири роки. Кролл була ще підлітком, коли отримала стипендію у престижному музичному коледжі Берклі в Бостоні. Після двох років навчання у Бостоні вона переїхала у Лос-Анджелес, де зустріла своїх джазових наставників, серед яких був легендарний басист Рей Браун (Ray Brown).

У 1994 році вона підписала контракт з GRP та записала альбом Only Trust Your Heart, у якому Браун грав на контрабасі.

З цього часу почався період співпраці Дайані Кролл з продюсером Томмі ЛіПумой (який працював зі всіма, від Барбри Стрейзанд до Джорджа Бенсона). Він видає її наступні альбоми на GRP, Impulse! та Verve.

Дайана Кролл швидко стала популярною. Справжнім проривом стала робота 1998 року When I Look in Your Eyes. Альбом 52 тижні займав перше місце Billboard’s jazz chart, отримав дві Греммі та номінацію у категорії Найкращий альбом року, чого зазвичай удостоюються тільки поп-альбоми. Наступний альбом The Look of Love продавався ще краще, потрапив у ТОП 10 поп-чартів в Америці – безпрецедентний результат для джазової музики.

У 2018 вийшов альбом Дайани Кролл з легендарним співаком Тоні Беннеттом Love Is Here to Stay.

По цей день для багатьох Дайана Кролл – провідна джазова співачка та піаністка сучасності.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

