Російську співачку Юлію Началову поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві.

Юлію Началову поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві.

Церемонія прощання зі співачкою почалася о 12.00. Під час похорону звучали пісні Началової.

Серед присутніх були друзі і родичі співачки – батьки Віктор і Таїсія Началови та 12-річна дочка Віра.

На кладовище приїхали багато представників російського шоу-бізнесу. Зокрема, Анастасія Стоцька, Влад Топалов, Олександр Панайотов, Ірина Салтикова, Кирило Андрєєв, Філіп Кіркоров та інші.

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Також на церемонії прощання були присутні безліч репортерів.

Через велику кількість людей прощання продовжили на годину.

Началову поховали поруч з могилою засновника телеканалу НТВ Ігоря Малашенка, який наклав на себе руки в лютому 2019 року.

















































Похорон Началової: у Москві попрощалися зі співачкою / 12 фотографий

Нагадаємо, Началова померла 16 березня в віці 38 років через рани на нозі, ускладненої іншими хворобами співачки.

Джерело: mk.ru

Фото: mk.ru