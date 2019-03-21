Російську співачку Юлію Началову поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві.
Юлію Началову поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві.
Церемонія прощання зі співачкою почалася о 12.00. Під час похорону звучали пісні Началової.
Серед присутніх були друзі і родичі співачки – батьки Віктор і Таїсія Началови та 12-річна дочка Віра.
На кладовище приїхали багато представників російського шоу-бізнесу. Зокрема, Анастасія Стоцька, Влад Топалов, Олександр Панайотов, Ірина Салтикова, Кирило Андрєєв, Філіп Кіркоров та інші.
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Також на церемонії прощання були присутні безліч репортерів.
Через велику кількість людей прощання продовжили на годину.
Началову поховали поруч з могилою засновника телеканалу НТВ Ігоря Малашенка, який наклав на себе руки в лютому 2019 року.
Нагадаємо, Началова померла 16 березня в віці 38 років через рани на нозі, ускладненої іншими хворобами співачки.
Джерело: mk.ru
Фото: mk.ru