Популярний гурт Время и Стекло презентував першу україномовну пісню Дим.
21 березня відомий український гурт Время и Стекло випустив нову пісню українською мовою під назвою Дим.
Учасники гурту Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній здивували своїх фанатів, бо композиція створена у новому форматі. Время и Стекло зазвучали по-новому у кліпі на пісню Дим.
Ідея чорно-білого відео полягає в тому, що головну героїню оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати тільки з ним і не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї.
– Їм обом важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться в дим, – зазначають автори кліпу.
Фанати у захваті коментують відео і просять гурт робити більше пісень українською мовою. Захоплення піснею висловили навіть російськомовні слухачі, які не розуміють українську.
Нагадаємо, дует MONATIK & Надя Дорофєєва став Проектом року на M1 Music Awards 2018.