Популярний гурт Время и Стекло презентував першу україномовну пісню Дим.

21 березня відомий український гурт Время и Стекло випустив нову пісню українською мовою під назвою Дим.

Учасники гурту Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній здивували своїх фанатів, бо композиція створена у новому форматі. Время и Стекло зазвучали по-новому у кліпі на пісню Дим.

Ідея чорно-білого відео полягає в тому, що головну героїню оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати тільки з ним і не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї.

– Їм обом важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться в дим, – зазначають автори кліпу.

Фанати у захваті коментують відео і просять гурт робити більше пісень українською мовою. Захоплення піснею висловили навіть російськомовні слухачі, які не розуміють українську.

Нагадаємо, дует MONATIK & Надя Дорофєєва став Проектом року на M1 Music Awards 2018.