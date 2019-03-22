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Дві операції на мозку: Емілія Кларк отримала інсульт на зйомках Гри престолів

Зірка серіалу Гра престолів Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргаріен, розповіла, що в 24 роки перенесла інсульт.

Дві операції на мозку: Емілія Кларк отримала інсульт на зйомках Гри престолів

Емілія Кларк розповіла, що у 2011 році, коли вона готувалася до зйомок другого сезону Гри престолів, у неї стався інсульт.

Актриса під час одного з тренувань відчула себе погано. У дівчини почався сильний головний біль, вналідок чого її госпіталізували.

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У Кларк стався субарахноїдальний крововилив. Дана форма інсульту важка, і забирає життя понад третини пацієнтів з таким діагнозом.

Актриса змушена була перенести дві операції на головному мозку. У перервах вона продовжувала зніматися.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.

Джерело: Vanity Fair

Фото: Dreamstime

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