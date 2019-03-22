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Куля потрапила в око: в США співак випадково застрелився на зйомках кліпу

Американський кантрі-виконавець Джастін Картер випадково отримав смертельне вогнепальне поранення на зйомках власного кліпу.

Куля потрапила в око: в США співак випадково застрелився на зйомках кліпу

Кантрі-виконавець Джастін Картер загинув на зйомках свого кліпу.

У 35-річного співака був при собі пістолет, який він поклав в кишеню зарядженим. Зброя вистрілила йому в голову.

Мати загиблого розповіла, що куля потрапила Картеру в кут ока.

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– Він був чудовою людиною, дуже люблячою, – сказала вона.

До слова, співак знаходився на піку своєї музичної кар’єри, а критики пророкували йому велике майбутнє. Незабаром Картер повинен був відправитися в турне по США.

До слова, у Києві чоловік випадково застрелив матір.

Джерело: Variety

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