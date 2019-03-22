Американський кантрі-виконавець Джастін Картер випадково отримав смертельне вогнепальне поранення на зйомках власного кліпу.
Кантрі-виконавець Джастін Картер загинув на зйомках свого кліпу.
У 35-річного співака був при собі пістолет, який він поклав в кишеню зарядженим. Зброя вистрілила йому в голову.
Мати загиблого розповіла, що куля потрапила Картеру в кут ока.
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– Він був чудовою людиною, дуже люблячою, – сказала вона.
До слова, співак знаходився на піку своєї музичної кар’єри, а критики пророкували йому велике майбутнє. Незабаром Картер повинен був відправитися в турне по США.
До слова, у Києві чоловік випадково застрелив матір.
Джерело: Variety
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