Американський кантрі-виконавець Джастін Картер випадково отримав смертельне вогнепальне поранення на зйомках власного кліпу.

Кантрі-виконавець Джастін Картер загинув на зйомках свого кліпу.

У 35-річного співака був при собі пістолет, який він поклав в кишеню зарядженим. Зброя вистрілила йому в голову.

Мати загиблого розповіла, що куля потрапила Картеру в кут ока.

Читайте: Знайшли випадково: британка прожила 11 років з кулею у вусі

– Він був чудовою людиною, дуже люблячою, – сказала вона.

До слова, співак знаходився на піку своєї музичної кар’єри, а критики пророкували йому велике майбутнє. Незабаром Картер повинен був відправитися в турне по США.

До слова, у Києві чоловік випадково застрелив матір.

Джерело: Variety