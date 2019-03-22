Фанатам Гри престолів вдалося знайти перший Залізний трон в рамках світового квесту.
Фанати популярного серіалу Гра престолів змогли знайти перший з шести Залізних тронів, які заховали по всьому світу.
Залізний трон знайшли в лісі Глостершира (Англія) двоє хлопців. Для цього їм знадобилося три дні.
За свої зусилля вони отримали в подарунок корону.
Тепер телеканал HBO опублікував відео з місцезнаходженням другого Залізного трону. Він знаходиться на півночі посеред засніженої пустки.
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Нагадаємо, телеканал HBO запустив квест для всіх фанатів серіалу Гра престолів.
Джерело: bgr
Фото: Sky Atlantic
Відео: GameofThrones
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