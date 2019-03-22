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Monatik, Jamala, NK, Лобода: названі всі номінанти YUNA 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Оголошені всі номінанти української музичної премії YUNA 2019. Проголосуйте за того, кого б ви хотіли бачити переможцем у головних номінаціях.

Monatik, Jamala, NK, Лобода: названі всі номінанти YUNA 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Премія YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) назве імена переможців 22 березня 2019 року в Палаці мистецтв Україна.

Хто з артистів, на Вашу думку, має отримати головну нагороду.

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Усі номінанти YUNA 2019: список

Найкращий виконавець

  • MONATIK
  • Арсен Мірзоян
  • Макс Барських
  • Олег Винник
  • Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця

  • Jamala
  • NK
  • TAYANNA
  • Оля Полякова
  • Христина Соловій

Найкращий поп-гурт

  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • Onuka
  • Время и Стекло

 

Найкращий рок-гурт

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

 

Найкраща пісня

  • TDME – Антитіла
  • Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
  • Кораблі – THE HARDKISS
  • Крила – Jamala
  • Плакала – KAZKA

Найкраща пісня іншою мовою

  • #этомояночь – NK
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Superstar – LOBODA
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Сделай громче – Макс Барських

Найкращий дует

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
  • Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко

Найкращий альбом

  • Black Water – MARUV
  • KARMA – KAZKA
  • Mozaїka – Onuka
  • Залізна ластівка – THE HARDKISS
  • Тримай мене – TAYANNA

Найкращий відеокліп

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Superstar – LOBODA
  • TDME – Антитіла
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Плакала – KAZKA

Відкриття року

  • Alina Pash
  • BOOSIN
  • MARUV
  • NK
  • The Gitas

Найкращий естрадний хіт

  • Мама – Оля Полякова
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Не ховай очей – Ірина Білик
  • Тримай – NK
  • Як жити без тебе – Олег Винник

Найкращий електронний хіт

  • Afrika – Іван Дорн
  • Animal – Onuka
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Focus On Me – MARUV
  • Тіло – KADNAY

Найкращий хіп-хоп хіт

  • Bitanga – Alina Pash
  • Алё, алё – MOZGI
  • Покопокохай – TamerlanAlena
  • Рибки – Alyona Alyona
  • Файно – MamaRika

Найкраще концертне шоу

  • Великий стадіонний концерт Кузьма – 50 у Львові
  • Всеукраїнський тур На вершині (Pianoбой)
  • Гранд-шоу Королева ночі (Оля Полякова)
  • Концерт День Незалежності з Океаном Ельзи (Океан Ельзи)
  • Шоу Залізна ластівка (The HARDKISS)

Найкращий менеджмент артиста

  • Enjoy! Records – Jamala
  • Mamamusic – KAZKA
  • MONATIK Corporation – MONATIK
  • NKteam by NICE2CU – NK
  • Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова
  • YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
  • Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
  • Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka
  • Дмитро Шуров – Pianoбой
  • Єгор Кір’янов – The HARDKISS
  • Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
  • Олена Коляденко – KADNAY
  • Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
  • Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
  • Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян

Раніше Факти ICTV писали, що група The Hardkiss презентувала новий кліп на пісню Серце.

Фото: YUNA

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