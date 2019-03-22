Оголошені всі номінанти української музичної премії YUNA 2019. Проголосуйте за того, кого б ви хотіли бачити переможцем у головних номінаціях.
Премія YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) назве імена переможців 22 березня 2019 року в Палаці мистецтв Україна.
Хто з артистів, на Вашу думку, має отримати головну нагороду.
Читайте: Время и Стекло випустили кліп на першу україномовну пісню
Усі номінанти YUNA 2019: список
Найкращий виконавець
- MONATIK
- Арсен Мірзоян
- Макс Барських
- Олег Винник
- Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця
- Jamala
- NK
- TAYANNA
- Оля Полякова
- Христина Соловій
Найкращий поп-гурт
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- Onuka
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт
- O.Torvald
- Pianoбой
- THE HARDKISS
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Найкраща пісня
- TDME – Антитіла
- Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
- Кораблі – THE HARDKISS
- Крила – Jamala
- Плакала – KAZKA
Найкраща пісня іншою мовою
- #этомояночь – NK
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Сделай громче – Макс Барських
Найкращий дует
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
- Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко
Найкращий альбом
- Black Water – MARUV
- KARMA – KAZKA
- Mozaїka – Onuka
- Залізна ластівка – THE HARDKISS
- Тримай мене – TAYANNA
Найкращий відеокліп
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- TDME – Антитіла
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Плакала – KAZKA
Відкриття року
- Alina Pash
- BOOSIN
- MARUV
- NK
- The Gitas
Найкращий естрадний хіт
- Мама – Оля Полякова
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Не ховай очей – Ірина Білик
- Тримай – NK
- Як жити без тебе – Олег Винник
Найкращий електронний хіт
- Afrika – Іван Дорн
- Animal – Onuka
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Focus On Me – MARUV
- Тіло – KADNAY
Найкращий хіп-хоп хіт
- Bitanga – Alina Pash
- Алё, алё – MOZGI
- Покопокохай – TamerlanAlena
- Рибки – Alyona Alyona
- Файно – MamaRika
Найкраще концертне шоу
- Великий стадіонний концерт Кузьма – 50 у Львові
- Всеукраїнський тур На вершині (Pianoбой)
- Гранд-шоу Королева ночі (Оля Полякова)
- Концерт День Незалежності з Океаном Ельзи (Океан Ельзи)
- Шоу Залізна ластівка (The HARDKISS)
Найкращий менеджмент артиста
- Enjoy! Records – Jamala
- Mamamusic – KAZKA
- MONATIK Corporation – MONATIK
- NKteam by NICE2CU – NK
- Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова
- YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
- Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
- Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka
- Дмитро Шуров – Pianoбой
- Єгор Кір’янов – The HARDKISS
- Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
- Олена Коляденко – KADNAY
- Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
- Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
- Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян
Раніше Факти ICTV писали, що група The Hardkiss презентувала новий кліп на пісню Серце.
Фото: YUNA