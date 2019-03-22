Російська актриса і телеведуча Катерина Варнава поповнила список осіб, що загрожують національній безпеці України.

Міністерство культури України 21 березня оновило чорний список на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Таким чином на даний момент до списку внесені вже 148 осіб.

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Нагадаємо, Катерина Варнава протягом кількох років була ведучою шоу Хто зверху на Новому каналі.

У жовтні 2018 року Міністерство культури України внесло в список осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, російського актора Леоніда Ярмольника.

Фото: Kativarnava