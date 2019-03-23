На Сцені ім. Едді Рознера виступить піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор Джон Клірі та його група The Absolute Monster Gentlemen.

Джон Клірі народився у Кенті, Великобританія, але любов до блюзу та джазу привела його до Нового Орлеану, штат Луїзіана. У музиці Джона Клірі можна почути вплив фанку, R&B, соул, госпела, афро-кубинських ритмів та, звичайно, новоорлеанської школи гри на фортепіано.

Він працював з такими музикантами як Тадж Махал, Джон Скофілд, Доктор Джон та Боні Райт.

Джон Клірі має значну дискографію. У 2015 отримав Греммі за альбом Go Go Juice, який був спродюсований Джоном Портером та записаний у легендарній Dockside Studio у Морісі, штат Луїзіана.

Клірі працював з групою The Absolute Monster Gentlemen понад два десятиліття. Остання робота Джона Клірі вийшла у 2018 році. Альбом Dyna-Mit, витриманий в соул-блюзовій стилістиці й став однією з кращих платівок жанру в минулому році.

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Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.

У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 червня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступить молодий французький джазовий піаніст і композитор Adrien Brandeis.