PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

На Leopolis Jazz Fest 2019 виступить Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen

На Сцені ім. Едді Рознера виступить піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор Джон Клірі та його група The Absolute Monster Gentlemen.

На Leopolis Jazz Fest 2019 виступить Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen

Джон Клірі народився у Кенті, Великобританія, але любов до блюзу та джазу привела його до Нового Орлеану, штат Луїзіана. У музиці Джона Клірі можна почути вплив фанку, R&B, соул, госпела, афро-кубинських ритмів та, звичайно, новоорлеанської школи гри на фортепіано.

Він працював з такими музикантами як Тадж Махал, Джон Скофілд, Доктор Джон та Боні Райт.

Джон Клірі має значну дискографію. У 2015 отримав Греммі за альбом Go Go Juice, який був спродюсований Джоном Портером та записаний у легендарній Dockside Studio у Морісі, штат Луїзіана.

Клірі працював з групою The Absolute Monster Gentlemen понад два десятиліття. Остання робота Джона Клірі вийшла у 2018 році. Альбом Dyna-Mit, витриманий в соул-блюзовій стилістиці й став однією з кращих платівок жанру в минулому році.

Читайте: На Leopolis Jazz Fest 2019 виступлять Etienne Mbappe & the Prophets

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні  в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100  тисяч гостей з України та іноземних країн.

У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 червня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступить молодий французький джазовий піаніст і композитор Adrien Brandeis.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Юрій Дерев’янко: Львів’яни підтримали автопробіг за 10% розмитнення авто
На Leopolis Jazz Fest 2019 виступлять Snarky Puppy
Погодний апокаліпсис: на Україну насувається ураган
Пориви до 30 м/с! В Україні вітер валить дерева, зриває дахи і трощить авто
Дорогу Львів-Рівне планують розширити до 4 смуг
П’яний і без прав: у Львові водій таксі зніс зупинку
У Львові обрушилася стіна житлового будинку
Будівництво сміттєпереробного заводу блокують опоненти Садового
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка