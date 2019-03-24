Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун розповіла про інтимний зв’язок з колегою по групі Джеррі Холлівелл (Хорнер).

Дівчина розповіла, що дівчата часто спали в одному ліжку, але не один з одним.

– Так, ми переспали, це було. Вранці посміялися над цим і забули. Це було один раз,

– заявила Браун.

Відверте зізнання Браун зробила під час шоу Пірса Моргана.

Поки сама Джеррі ніяк не прокоментувала слова колеги.

– Сподіваюся, коли Джеррі запитають про це, а тепер після моїх слів запитають її обов’язково, вона не стане це заперечувати. Це була просто забава, – додала вона.

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До речі, культова супермодель 90-х Сінді Кроуфорд розповіла, що найбільше шкодує про те, що знімалася оголеною.