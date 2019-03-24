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У Росії померла співачка Валентина Дворянінова

У Росії померла перша виконавиця пісні Спят усталые игрушки Валентина Дворянінова.

У Росії померла співачка Валентина Дворянінова

Співачка Валентина Дворянінова померла на 92 році життя.

Глядачам Валентина запам’яталася виконанням пісень Спят усталые игрушки, Калина красная, Как тебе служится.

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У 1964 році вона перша заспівала композицію з передачі На добраніч, малюки.

Співпрацювала з композиторами Андрієм Петровим, Яном Френкелем, Володимиром Дмитрієвим й Андрієм Ешпай.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії після ампутації ноги померла співачка Юлія Началова.

Фото: wikipedia

Джерело: ТАСС

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