У Росії померла перша виконавиця пісні Спят усталые игрушки Валентина Дворянінова.
Співачка Валентина Дворянінова померла на 92 році життя.
Глядачам Валентина запам’яталася виконанням пісень Спят усталые игрушки, Калина красная, Как тебе служится.
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У 1964 році вона перша заспівала композицію з передачі На добраніч, малюки.
Співпрацювала з композиторами Андрієм Петровим, Яном Френкелем, Володимиром Дмитрієвим й Андрієм Ешпай.
Раніше Факти ICTV писали, що у Росії після ампутації ноги померла співачка Юлія Началова.
Фото: wikipedia
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