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Донька Тома Круза вразила фанатів схожістю на батька

Фотографам вдалося зробити знімок доньки Тома Круза.

Донька Тома Круза вразила фанатів схожістю на батька

Американська акторка Кеті Голмс потрапила в об’єктиви фотографів зі своєю єдиною донькою Сурі від екс-чоловіка Тома Круза. Фото зробили в аеропорту Афін.

Фанати акторки відразу помітили, що Сурі все більше стає схожою на батька.

Кількома днями раніше акторка також поділилась фото з донькою, якій вже майже 13 років.

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Suri cruise out in Greece visits refugee camp with her mom 22/03/2019 #suricruise #katieholmes

Публикация от Suri Cruise (@worldofsuricruise)

Кеті Голмс прибула в Грецію з гуманітарною місією в табір біженців, де Сурі виявила бажання бути волонтером.

До слова, після розлучення Том Круз практично відмовився від доньки. Принаймні він не бачив її майже п’ять років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що дочка Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки через фільм про батька.

Фото: Сурі Круз

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