Американський вокаліст і піаніст Пітер Чінкотті виступить 30 червня на сцені імені Едді Рознера.

Пітер Чінкотті захоплювався музикою з дитинства. Будучи підлітком, він вже поєднував школу і вечірні виступи в клубах.

Легендарний музичний продюсер і звукорежисер Філ Рамон почув його на одному з таких вечорів і виступив продюсером його дебютного альбому, який зайняв першу сходинку джазового чарту Billboard, зробивши 18-річного музиканта наймолодшим виконавцем, який досяг такого успіху.

З тих пір Чінкотті виступав у найпрестижніших залах світу – від Carnegie Hall у Нью-Йорку до L’Olympia в Парижі.

Третій альбом Чінкотті East Of Angel Town спродюсував 16-разовий володар Греммі Девід Фостер.

Останній альбом музиканта – Long Way From Home – з’явився у 2017 році.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.

У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

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Раніше Факти ICTV писали, що 26 червня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступить молодий французький джазовий піаніст і композитор Adrien Brandeis.