Українські зірки зізналися у своїх політичних і сексуальних вподобаннях. Також для Фактів ICTV вони зізналися, у яких екстремальних місцях доводилося займатися сексом.

У Києві відгриміла щорічна церемонія нагородження YUNA 2019. За лаштунками премії Факти ICTV поспілкувалися з українськими зірками і з’ясували їх вподобання.

Соліст гурту Без обмежень Сергій Танчинець і хлопці із ZBS Band віддають перевагу вину, а ось Поліграф ШарікOFF – чаю. Між Потапом і Бетховеном MamaRika і Сергій Середа обрали останнього.

MamaRika зізналася, що перший секс у неї був досить рано – в 17 років.

Найекстремальніший секс у Сергія з гурту Без обмежень був на даху багатоповерхівки, у Сергія Пархоменка – у літаку.

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– У під’їзді на сходовому майданчику. Я постелив куртку, а поруч ще й хтось напаскудив, – розповів Олексій Завгородній (Позитив).

Надія Дорофєєва зізналася, що займалася сексом у поїзді.

– Звичайно це було у глибокій молодості. Зараз, коли ти дорослішаєш, то замислюєшся про комфорт і гігієну, як мінімум, – зазначила Дорофєєва.

Про політику та вибори українські знаменитості не бажають говорити і лише жартують.

Раніше Факти ICTV писали, що учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун розповіла про інтимний зв’язок з колегою по групі Джеррі Холлівелл (Хорнер).