28 березня в прокат виходить новий трилер від творця оскароносної Пастки. Факти ICTV вже подивилися стрічку і діляться враженням.

Тому так промовляє Господь: ось я лихо на них наведу, що вийти із нього не зможуть, і кликати будуть до мене, але не почую я їх! Книга пророка Єремії, 11:11

Сюжет

Фільм Ми – це нове творіння Джордана Піла, котрий минулого року відзначився крутим трилером Пастка. Якщо не бачили, як темношкірий герой Деніела Калуя намагався втекти від схиблених рабовласників ХХІ століття, дуже раджу звернути увагу.

У свіжому фільмі Піла під назвою Ми головними героями також виступають афроамериканці. Сім’я з двома дітьми приїздить на вікенд до узбережжя, але вакацію руйнують таємничі двійники, що схожі на інфернальне відображення кожного з членів сімейства.

До кінця не ясно, звідкіля вони взялися. Та саме на цьому пляжі багато років тому головна героїня зустрілася віч-на-віч зі схожою на неї дівчинкою. Моторошна зустріч закарбувалася в її пам’яті, тож жінка дуже не хотіла повертатися. Та якби чоловік до неї дослухався, не трапилось би цього кіно.

Режисер

Джордана Піла ви могли бачити в епізодичних ролях у комедіях на кшталт Оголеної спокуси. А ще він непогано пародіює Барака Обаму на телебаченні. Але справжню славу йому приніс фільм Пастка. Перша проба пера вилилася у номінацію на Оскар за кращий фільм та перемогу в номінації Кращий оригінальний сценарій. Тому нову стрічку Піла очікували з нетерпінням.

Втім вийшла вона явно слабшою за попередню. Все через те, що саспенс пійманого у пастку героя на цей раз змінився типовим хоррором про людей, яких наздоганяє їхнє темне минуле.

І може цікаво було б побачити, як винні отримують по заслугам, але режисер занадто відтягує з поясненнями. Інфернальні двійники, а радше сказати тіні, хочуть відсікти себе від людей, натомість відтинають здоровий глузд.

Приберігаючи суть подій на кінець фільму, Піл розтрачує цікавість глядачів по ходу п’єси. Ритм картини збивається, і тільки-но починають розкриватися цікаві подробиці історії, як стрічка завершується, лишаючи купу відкритих питань. Тож можемо констатувати, що друга спроба Піла очікувань не виправдала.

Актори

Одним з головних огріхів, окрім порушеної сюжетної ритміки, можна сміливо назвати персонажів. Нервовість головної героїні у виконанні Люпіти Ніонго (Зоряні війни: Останні джедаї) ще можна пробачити, вона все ж пережила зустріч з двійником у дитинстві, після чого тривалий час взагалі не розмовляла.

Але як пояснити тупість її чоловіка, котрого зіграв Вінстон Дьюк (Чорна Пантера)? Його персонаж плаский і примітивний настільки, що одразу опускає стрічку до рівня прохідного хоррору. І двоє їхніх дітисьок, хлопчик та дівчинка, іноді настільки дивні, що їх важко відрізнити від двійників-психів.

По суті, достатній полігон для творчості режисер фільму Ми виділив лише Ніонго. Адже тільки її персонажі, мати та двійник Ред, дають змогу зіграти більше однієї емоції. А решті акторів лишається тренувати гримаси жаху.

Враження

Фільм Ми вийшов класичним хоррором, що аж ніяк не дотягує до попереднього творіння Джордана Піла. Він, без сумніву, здатен добряче завести любителів фільмів-переслідувань та кривавих слешерів.

Втім режисер так і не розкрив потенціал сюжетної задумки про темні тіні, котрі живуть буквально у нас під ногами. І головне, через що Піл точно не зможе претендувати на Оскар цього разу, це абсолютно безалаберні герої, яким просто не виходить співчувати.

Сюжет: 7/10

Режисер: 6/10

Актори: 6/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 6,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото та відео: B&H Film Distribution Company