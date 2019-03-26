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Відверті фото зірки Месників Елізабет Олсен потрапили в інтернет (18+)

Актриса Елізабет Олсен стала жертвою зливу. Її відверті фото опинилися на просторах мережі.

Відверті фото зірки Месників Елізабет Олсен потрапили в інтернет (18+)

Відверті фото актриси Елізабет Олсен, яка зіграла Багряну Відьму в фільмі Месники, злили в інтернет.

До слова, зірка не вперше стає жертвою зливів. Раніше її фотографії вже опинялися в розпорядженні користувачів мережі.

Олсен зіграла у стрічках Дуже хороші дівчатка, Убий своїх коханих, Олдбой, Годзила, Вітряна річка.

16 лютого 2019 року Елізабет Олсен виповнилося 30 років.

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Відверті фото зірки Месників Елізабет Олсен потрапили в інтернет (18+) / 5 фотографий

Читайте: Під’їзд, літак і поїзд: українські зірки про екстремальний секс

Раніше Факти ICTV писали, що cтудія Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал.

Фото: elizabetholsenofficial, Super!

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