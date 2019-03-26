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Євробачення 2019 може переїхати з Ізраїлю – ЗМІ

Пісенний конкурс Євробачення 2019 можуть перенести з Ізраїлю у зв’язку з конфліктом з сектором Газа.

Де пройде Євробачення 2019

Через конфлікт Ізраїлю з сектором Газа пісенний конкурс Євробачення 2019 можуть перенести в іншу країну.

У ЗМІ Ізраїлю заявляють про те, що такий варіант розвитку подій дійсно можливий, оскільки нещодавно з сектора Газа випустили ракету, яка впала приблизно за 17 км від того місця, де проводитимуть Євробачення 2019.

Європейський мовний союз заявив, що стежить за ситуацією в країні і робитиме все можливе, щоб забезпечити безпеку гостей та учасників конкурсу.

Перенести Євробачення 2019 готові у випадку початку масштабної військової операції або війни.

Читайте: Євробачення 2019: всі учасники конкурсу та їхні пісні

До слова, організатори показали фото головної сцени Євробачення 2019.

Джерело: The Jerusalem post

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