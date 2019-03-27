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Люблю душу, а не стать. Зірка Гри престолів про сексуальні експерименти

Зірка Гри Престолів Софі Тернер розповіла про свій досвід одностатевих стосунків.

Люблю душу, а не стать. Зірка Гри престолів про сексуальні експерименти

Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у Грі Престолів, розповіла про експерименти в одностатевих стосунках. Вона вважає такий досвід абсолютно нормальним та каже, що одностатевими стосунками бавляться всі.

– Я зустріла досить хлопців, щоб знати, і я зустріла досить дівчат, щоб знати. Я не відчуваю себе на 22. Я відчуваю себе так, ніби мені 27, 28 років, – сказала актриса.

Софі Тернер впевнена, що це частина дорослішання.

– Я люблю душу, а не гендер, – каже дівчина.

Читайте: Гра Престолів – трейлер фінального сезону

До речі, учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун розповіла про інтимний зв’язок з колегою по групі Джеррі Холлівелл (Хорнер).

Джерело: E!News.

Фото: sophiet

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