Зірка Гри Престолів Софі Тернер розповіла про свій досвід одностатевих стосунків.
Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у Грі Престолів, розповіла про експерименти в одностатевих стосунках. Вона вважає такий досвід абсолютно нормальним та каже, що одностатевими стосунками бавляться всі.
– Я зустріла досить хлопців, щоб знати, і я зустріла досить дівчат, щоб знати. Я не відчуваю себе на 22. Я відчуваю себе так, ніби мені 27, 28 років, – сказала актриса.
Софі Тернер впевнена, що це частина дорослішання.
– Я люблю душу, а не гендер, – каже дівчина.
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До речі, учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун розповіла про інтимний зв’язок з колегою по групі Джеррі Холлівелл (Хорнер).
Джерело: E!News.
Фото: sophiet
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