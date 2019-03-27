Тривалість фільму Месники: Завершення повинна скласти 182 хвилини.

Видання ComicBook повідомляє про те, що тривалість фільму Месники: Завершення складе 182 хвилини, що робить його найдовшою стрічкою в кіновсесвіті Marvel.

Режисер фільму Джон Руссо вважає, що Месники: Завершення є кульмінацією всіх фільмів студії Marvel.

Тому для того, щоб розповісти дійсно цікаву історію, потрібен додатковий час.

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Глава Marvel Studios Кевін Файгі впевнений, що під час перегляду фільму глядачі не помітять як пройдуть три години.

































Месники: Завершення буде рекордним за тривалістю фільмом Marvel / 8 фотографий

Нагадаємо, студія Marvel показала трейлер фільму Месники: Фінал.

Фото: Marvel Entertainment