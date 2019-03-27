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Rammstein опублікував тизер нового кліпу

Новий сингл групи Rammstein буде називатися Deutschland.

Rammstein опублікував тизер нового кліпу

Популярний німецький метал-гурт Rammstein опублікував тизер одного з кліпів, які увійдуть в новий альбом. Сингл називається Deutschland (Німеччина – Ред.)

35-секундний тизер показує трьох членів групи і соліста Тілля Ліндеманна, які стоять на пласі в тюремних робах, а на фоні звучить електронний гуркіт.

Відео раптово обривається заставкою з логотипом Rammstein, словом Deutschland і цифрами XXVIII.III.MMXIX, фанати переконані, що це дата виходу нового кліпу – 28 березеня цього року.

Читайте: “Взяли у полон”: російські артисти змусили соліста Rammstein робити селфі

Нагадаємо, німецький рок-гурт Rammstein незабаром випустить 5 кліпів на пісні з нового альбому.

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