В Україні виходить у прокат фільм Дамбо. Факти ICTV вже подивилися зворушливу історію маленького слоненя і діляться своєю рецензією на фільм.

Дамбо завжди викликав у мене теплі, але сумні спогади.

Фільм Тіма Бертона повинен був знову повернути життя жалісливої історії з дитинства і дати можливість подивитися на неї глибше.

Чи вийшло це у команди Дамбо – читайте далі в нашій рецензії.

Сюжет

На відміну від більшості сучасних диснеївських фільмів, Дамбо не є рімейком оригінальної картини.

Так, фільм вражає глядача деякими тими самими ударами, проте вони набагато сильніше б’ють свідомість.

Дамбо 2019 року значно щільніше торкається проблеми ставлення до тварин, ніж його попередник.

Крім того, у сюжет заклали ще кілька глибоких конфліктів, які змогли органічно переплести і не заплутати сюжет.

Не лише Дамбо, але і багато героїв стрічки виглядають аутсайдерами. Їм часто про це нагадують.

Хтось бореться зі своїми страхами, ідеями, сумом чи втратами.

Через сюжет також протягнуті теми батьків і дітей, самореалізації, дружби, віри і підтримки.

Але, варто зазначити, що сюжет занадто динамічний. Не було відчуття пережитої історії.

Фільм пролетів дуже швидко і мало затримував на окремих сценах.

Були натяки на гумор, але недостатньо. Нехай нам і подали сумне повчальне блюдо, але можна було більше приправити гумористичною складовою.

Режисер

Тім Бертон створив такі відомі картини як Бетмен, Едвард Руки-ножиці, Планета мавп, Чарлі і шоколадна фабрика, Аліса у Країні чудес і Будинок дивних дітей міс Перегрин.

Не скажу, що Дамбо – найкраща робота режисера за останні роки, але я рада, що саме він взявся за неї: якісно і приємно для ока.

Режисер обрав більш мультяшний стиль – гладкі краї і пастельні кольори рясної комп’ютерної графіки.

Часом були цікаві операторські прийоми, проте ефекту “Вау!” не спостерігалося.

Вийшла приємна казка як для дітей, так і для дорослих, яка викликала то легку посмішку, то мокрий погляд.

До речі, очі маленького Дамбо – окремий плюс графіки. Переконливо.

Мені не вистачило яскравого музичного супроводу. Не було пісні або звукових ефектів, які б запам’яталися або змусили тіло покритися мурашками.

Я зараз не згадаю жодної мелодії, крім колискової Baby Mine з оригінального фільму.

Тут можна провести невелику паралель з мюзиклом Найвеличніший шоумен, який зміг під куполом створити унікальну музичну атмосферу.

Цього не було у Дамбо.









Рецензія на фільм Дамбо: сумна та глибока історія / 2 фотографии

Гра акторів

Дамбо зіграв відмінно =)

А якщо серйозно, то багато драматизму і перегравання. Зрозуміло, що цього вимагає фільм, де події варяться у цирку, але з театральщиною було багато.

Ніхто з героїв не викликав ненависть або огиду, хоча за сюжетом таких повинно було бути як мінімум три.

Колін Фаррелл був у своєму героїчному амплуа. Єва Грін крутилася у власній загадковості і стриманості.

Денні Де Віто, як і було потрібно, комедійний персонаж-невдаха.

Здивування чи нових відкриттів щодо акторів не було. Ніхто цього, звичайно, і не очікував після трейлера, але надія була.

























Рецензія на фільм Дамбо: сумна та глибока історія / 6 фотографий

Загальне

Чи варто йти на фільм – тверде так.

Чи вразить він вас – безумовно ні, але точно залишить приємні емоції, а нотка смутку, якою просякнутий вся картина, не зіпсує вражень від неї.

Ви полюбите маленького Дамбо, але у вас буде після перегляду відчуття “Добре, але чогось не вистачило”.

Протягом усього фільму я зміцнила думку про те, що тварин у цирку бути не повинно, тому фінальний сценарний хід мене приємно здивував.

Рекомендую передивитись цю картину з дітьми. Вони відчують ту велику кількість посилів, що направить на них команда Дамбо.

Крім того, однією з основних ідей поставили самореалізацію і власні переваги проти нав’язаних.

Сюжет: 7/10

Гра акторів: 6/10

Режисура: 6/10

Атмосфера: 9/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 7/10

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Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company