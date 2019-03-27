В Україні виходить у прокат фільм Дамбо. Факти ICTV вже подивилися зворушливу історію маленького слоненя і діляться своєю рецензією на фільм.
Дамбо завжди викликав у мене теплі, але сумні спогади.
Фільм Тіма Бертона повинен був знову повернути життя жалісливої історії з дитинства і дати можливість подивитися на неї глибше.
Чи вийшло це у команди Дамбо – читайте далі в нашій рецензії.
Сюжет
На відміну від більшості сучасних диснеївських фільмів, Дамбо не є рімейком оригінальної картини.
Так, фільм вражає глядача деякими тими самими ударами, проте вони набагато сильніше б’ють свідомість.
Дамбо 2019 року значно щільніше торкається проблеми ставлення до тварин, ніж його попередник.Читайте: Рецензія на фільм Ми: вийти з власної тіні
Крім того, у сюжет заклали ще кілька глибоких конфліктів, які змогли органічно переплести і не заплутати сюжет.
Не лише Дамбо, але і багато героїв стрічки виглядають аутсайдерами. Їм часто про це нагадують.
Хтось бореться зі своїми страхами, ідеями, сумом чи втратами.
Через сюжет також протягнуті теми батьків і дітей, самореалізації, дружби, віри і підтримки.
Але, варто зазначити, що сюжет занадто динамічний. Не було відчуття пережитої історії.
Фільм пролетів дуже швидко і мало затримував на окремих сценах.
Були натяки на гумор, але недостатньо. Нехай нам і подали сумне повчальне блюдо, але можна було більше приправити гумористичною складовою.
Режисер
Тім Бертон створив такі відомі картини як Бетмен, Едвард Руки-ножиці, Планета мавп, Чарлі і шоколадна фабрика, Аліса у Країні чудес і Будинок дивних дітей міс Перегрин.
Не скажу, що Дамбо – найкраща робота режисера за останні роки, але я рада, що саме він взявся за неї: якісно і приємно для ока.
Режисер обрав більш мультяшний стиль – гладкі краї і пастельні кольори рясної комп’ютерної графіки.
Часом були цікаві операторські прийоми, проте ефекту “Вау!” не спостерігалося.
Вийшла приємна казка як для дітей, так і для дорослих, яка викликала то легку посмішку, то мокрий погляд.
До речі, очі маленького Дамбо – окремий плюс графіки. Переконливо.
Мені не вистачило яскравого музичного супроводу. Не було пісні або звукових ефектів, які б запам’яталися або змусили тіло покритися мурашками.
Я зараз не згадаю жодної мелодії, крім колискової Baby Mine з оригінального фільму.
Тут можна провести невелику паралель з мюзиклом Найвеличніший шоумен, який зміг під куполом створити унікальну музичну атмосферу.
Цього не було у Дамбо.
Гра акторів
Дамбо зіграв відмінно =)
А якщо серйозно, то багато драматизму і перегравання. Зрозуміло, що цього вимагає фільм, де події варяться у цирку, але з театральщиною було багато.
Ніхто з героїв не викликав ненависть або огиду, хоча за сюжетом таких повинно було бути як мінімум три.
Колін Фаррелл був у своєму героїчному амплуа. Єва Грін крутилася у власній загадковості і стриманості.
Денні Де Віто, як і було потрібно, комедійний персонаж-невдаха.
Здивування чи нових відкриттів щодо акторів не було. Ніхто цього, звичайно, і не очікував після трейлера, але надія була.
Загальне
Чи варто йти на фільм – тверде так.
Чи вразить він вас – безумовно ні, але точно залишить приємні емоції, а нотка смутку, якою просякнутий вся картина, не зіпсує вражень від неї.
Ви полюбите маленького Дамбо, але у вас буде після перегляду відчуття “Добре, але чогось не вистачило”.
Протягом усього фільму я зміцнила думку про те, що тварин у цирку бути не повинно, тому фінальний сценарний хід мене приємно здивував.
Рекомендую передивитись цю картину з дітьми. Вони відчують ту велику кількість посилів, що направить на них команда Дамбо.
Крім того, однією з основних ідей поставили самореалізацію і власні переваги проти нав’язаних.
Сюжет: 7/10
Гра акторів: 6/10
Режисура: 6/10
Атмосфера: 9/10
Загальна оцінка Фактів ICTV: 7/10
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Валерія Маліцька
Фото: IMDb