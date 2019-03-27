PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Топ-5 пісень про вибори

Як музиканти реагували на вибори в своїй країні та до чого закликали у своїх піснях – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Топ-5 пісень про вибори

Вибори в Україні відбудуться вже цієї неділі, 31 березня. Факти ICTV зробили для вас підбірку пісень відомих виконавців, аби показати, як вони свого часу реагували на цю подію.

Пісні про вибори можна побачити у репертуарі відомого українського гурту ТІК.

У 2014 році музиканти випустили пісню Від виборів до виборів. Тоді лідер гурту Віктор Бронюк закликав відповідально ставитися до свого вибору і точно вирішити, чого ти хочеш у майбутньому.

Цьогоріч музиканти також випустили сингл, присвячений виборам. Кліп на пісню Циклони просто підірвав мережу. Музиканти охарактеризували роботу як передвиборчий екшн. У роботі висміяли весь бруд, який з’являється перед виборами, та знову закликали українців усвідомлено віддавати свій голос.

Лейтмотив виборів певною мірою присутній у композиції гурту Океан Ельзи Скільки нас. У тексті пісні фронтмен гурту Святослв Вакарчук говорить про те, що українцям досить недоправди. Він акцентує увагу на тому, що є тисячі нових нових облич і що кожен з нас здатний на зміни.

Читайте: Голосую не по приколу: Вакарчук закликав українців зробити вибір відповідально

Пісні про вибори свого часу писали і закордонні виконавці. Композиція Патті Сміт People Have The Power, яка вийшла у 1988 році, була присвячена силі демократії. Вона стала своєрідним маніфестом про те, що влада у руках кожного. Тому потрібно йти і голосувати.

Своє символічне значення пісня отримала після того, як співачка виконала її під час президентської кампанії Джона Керрі у 2004 році.

Закликав до голосування і не бути осторонь політики американський виконавець Джеймс Браун. У пісні Get Up, Get Into It, Get Involved в стилі фанк співак звертався до всіх з проханням зробити правильний вибір.

Раніше Факти ICTV публікували рейтинг кандидатів в президенти.

Фото: ТІК

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори президента України: повний список кандидатів
Рада біля виборчої кабінки. Як жити без покусаних ліктів
Вибори 2019: Росія готує фейкові результати екзит-полів
Результати голосування 2019 екзит-пол: як функціонує і чому варто довіряти
Без соцопитувань й аватарок у Facebook. У МВС нагадали про заборони перед виборами
Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти
Як правильно заповнити бюлетень і що робити, якщо він зіпсований
Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка