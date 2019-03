Як музиканти реагували на вибори в своїй країні та до чого закликали у своїх піснях – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори в Україні відбудуться вже цієї неділі, 31 березня. Факти ICTV зробили для вас підбірку пісень відомих виконавців, аби показати, як вони свого часу реагували на цю подію.

Пісні про вибори можна побачити у репертуарі відомого українського гурту ТІК.

У 2014 році музиканти випустили пісню Від виборів до виборів. Тоді лідер гурту Віктор Бронюк закликав відповідально ставитися до свого вибору і точно вирішити, чого ти хочеш у майбутньому.

Цьогоріч музиканти також випустили сингл, присвячений виборам. Кліп на пісню Циклони просто підірвав мережу. Музиканти охарактеризували роботу як передвиборчий екшн. У роботі висміяли весь бруд, який з’являється перед виборами, та знову закликали українців усвідомлено віддавати свій голос.

Лейтмотив виборів певною мірою присутній у композиції гурту Океан Ельзи Скільки нас. У тексті пісні фронтмен гурту Святослв Вакарчук говорить про те, що українцям досить недоправди. Він акцентує увагу на тому, що є тисячі нових нових облич і що кожен з нас здатний на зміни.

Пісні про вибори свого часу писали і закордонні виконавці. Композиція Патті Сміт People Have The Power, яка вийшла у 1988 році, була присвячена силі демократії. Вона стала своєрідним маніфестом про те, що влада у руках кожного. Тому потрібно йти і голосувати.

Своє символічне значення пісня отримала після того, як співачка виконала її під час президентської кампанії Джона Керрі у 2004 році.

Закликав до голосування і не бути осторонь політики американський виконавець Джеймс Браун. У пісні Get Up, Get Into It, Get Involved в стилі фанк співак звертався до всіх з проханням зробити правильний вибір.

