Надя Дорофєєва та Позитив з групи Время и Стекло розповіли, чому вирішили створити сингл українською мовою.

У Києві відгриміла щорічна церемонія нагородження YUNA 2019. За лаштунками премії Факти ICTV поспілкувалися з учасниками гурту Время и Стекло, які розповіли про новий кліп на пісню Дим.

– Цей трек повинен був супроводжуватися українською мовою. Ми всі знаємо, що це співуча мова. Це наша рідна мова, – зазначив Позитив (Олексій Завгородній).

Надія Дорофєєва розповіла, що пісня спочатку писалася для альбому, в якому є треки російською, англійською та українською.

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– Спочатку ми не хотіли її записувати, як сингл, але коли почули результат, то вона нам дуже сподобалася. Ми боялися робити щось на українській мові, бо нас звикли бачити іншими. Важко було зважитися на такий експеримент, – розповіла співачка.

Також Олексій Завгородній додав, що на україномовний репертуар ніяк не вплинули квоти.

– На такий гурт, як ми, квоти не впливають. Це тільки творчість, – підсумував Позитив.

Нагадаємо, 21 березня гурт Время и Стекло презентував першу україномовну пісню Дим.

Фото: vremyaisteklo