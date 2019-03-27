Український співак Олег Винник змінив імідж для нового кліпу.
Винник опублікував фото, на яких показав свій новий образ. Співак змінив зачіску підібрав собі незвичайний наряд. Це костюм іспанського кабальєро.
Імідж Винник змінив для кліпу, правда, на яку пісню поки залишається загадкою.
– 6 годин у руках стилістів – і новий образ готовий! Як думаєте, на яку пісню ми готуємо кліп з цією прекрасною леді?, – написав він.
Винник змінив образ для нового кліпу / 2 фотографии
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До речі, раніше Олег Винник презентував новий кліп на пісню Роксолана.
Джерело: olegg.vynnyk
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