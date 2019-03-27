PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Винник змінив образ для нового кліпу

Український співак Олег Винник змінив імідж для нового кліпу.

Винник змінив образ для нового кліпу

Винник опублікував фото, на яких показав свій новий образ. Співак змінив зачіску підібрав собі незвичайний наряд. Це костюм іспанського кабальєро.

Імідж Винник змінив для кліпу, правда, на яку пісню поки залишається загадкою.

– 6 годин у руках стилістів – і новий образ готовий! Як думаєте, на яку пісню ми готуємо кліп з цією прекрасною леді?, – написав він.

  • image
  • image
Винник змінив образ для нового кліпу / 2 фотографии

Читайте:  Время и Стекло випустили кліп на першу україномовну пісню

До речі, раніше Олег Винник презентував новий кліп на пісню Роксолана.

Джерело: olegg.vynnyk

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З Сумською та Роговцевою. Винник презентував кліп Роксолана
Олег Винник привітав вовчиць з Днем святого Валентина рок-версією Роксолани
Це було дуже страшно! ZBSband про Х-фактор 9 та зіркові дуети
Стосунки з Каменських і дует з Винником – інтерв’ю ZBSband
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Як тобі таке, Маск? Найпопулярніші меми 2018 року
Х-Фактор 9: сюрприз від Олега Винника та хто залишив шоу
Олег Винник став Співаком року
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка