PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

З розрізом до стегна: сексуальна Каменських показала тизер кліпу

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала тизер нового кліпу.

З розрізом до стегна: сексуальна Каменських показала тизер кліпу

Прем’єра кліпу NK відбудеться вже у п’ятницю. На яку саме пісню вийде кліп, співачка не уточнила.

На відео Каменських з’явилася у сексуальному і чуттєвому образі. Вона лежить у червоній сукні з високим розрізом до стегна і плавно рухається під музику.

Користувачі у коментарях зазначають, що дуже чекають на прем’єру кліпу.

Читайте: Винник змінив образ для нового кліпу

До речі, раніше Настя Каменських зізналася, що вже давно має коханого чоловіка.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я сплю з чоловіком! Каменських зізналася, що давно закохана
Давай щось нове! Каменських розкритикували за голе фото в ліжку
Навіть БДСМ: Настя Каменських поділилася сексуальними вподобаннями
Каменських похвалилася сексуальною фігурою у боді-сітці
Потап, переможці Х-фактора і сідниці: Каменських представила новий кліп
Попа как у Ким: Каменських до Дня святого Валентина презентувала кліп
Це було дуже страшно! ZBSband про Х-фактор 9 та зіркові дуети
Каменських показала сексуальні форми у білому боді
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка