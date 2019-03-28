Лідером за кількістю номінацій BAFTA 2019 став серіал Убиваючи Єву.

Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва оголосила свій повний список номінацій на 2019 рік.

Лідером за кількістю номінацій став серіал Убиваючи Єву (14 згадувань), на другому місці Надзвичайно англійський скандал (12 згадувань).

По п’ять статуеток можуть отримати Охоронець з Річардом Медденом і Маленька барабанщиця Пака Чхан-ука з Флоренс П’ю, а Патрік Мелроуз з Бенедиктом Камбербетчем у ролі аристократа-алкоголіка заявлений у шести категоріях.

Бенедикт Камбербетч і Х’ю Грант претендують на нагороду в номінації Найкраща чоловіча роль, а їхні серіали – Патрік Мелроуз і Надзвичайно англійський скандал боротимуться за статуетку в категорії Найкращий міні-серіал.

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Антиутопія Hulu Розповідь служниці може отримати премію як найкращий міжнародний серіал.

Премії BAFTA Television Awards 2019 роздадуть 12 травня у Лондоні.

До слова, раніше вручили нагороду BAFTA за найкращий фільм року.

Джерело: BAFTA