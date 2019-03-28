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Факти / Шоу-бізнес / Музика

ДахаБраха презентували саундтрек до українського фільму

Український гурт ДахаБраха представив кліп на пісню Пливе човен.

ДахаБраха презентували саундтрек до українського фільму

Гурт ДахаБрахa презентував новий кліп на пісню Пливе човен, яка стала саундтреком до фільму Романа Бондарчука Вулкан.

Нова композиція – це сучасне переосмислення української народної пісні. Режисером відео також виступив Роман Бондарчук.

У кліпі кадри з фільму чергуються з планами музикантів на знімальному майданчику стрічки.

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Як повідомили учасники гурту, сама пісня та кадри з фільму – це спроба пошуку давно втраченого щастя та поштовху атмосфери зниклих світів.

До слова, драма Вулкан розповідає про пригоди перекладача моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Стрічка вже отримала безліч нагород.

Раніше Факти ICTV писали про перший україномовний кліп гурту Время и Стекло.

Фото: DakhaBrakha

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