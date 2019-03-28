Український гурт ДахаБраха представив кліп на пісню Пливе човен.

Гурт ДахаБрахa презентував новий кліп на пісню Пливе човен, яка стала саундтреком до фільму Романа Бондарчука Вулкан.

Нова композиція – це сучасне переосмислення української народної пісні. Режисером відео також виступив Роман Бондарчук.

У кліпі кадри з фільму чергуються з планами музикантів на знімальному майданчику стрічки.

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Як повідомили учасники гурту, сама пісня та кадри з фільму – це спроба пошуку давно втраченого щастя та поштовху атмосфери зниклих світів.

До слова, драма Вулкан розповідає про пригоди перекладача моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Стрічка вже отримала безліч нагород.

Раніше Факти ICTV писали про перший україномовний кліп гурту Время и Стекло.

Фото: DakhaBrakha