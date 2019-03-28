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Deutschland: Rammstein презентував перший за 7 років кліп

Метал-гурт Rammstein випустив перший за 7 років кліп на пісню Deutschland, що увійде до нового альбому.

Deutschland: Rammstein презентував перший за 7 років кліп

Популярний німецький метал-гурт Rammstein опублікував один з кліпів, які увійдуть до нового альбому. Кліп відзнятий для синглу Deutschland (Німеччина – Ред.)

Група використала в ролику образи ув’язнених під час нацистської Німеччини.

Випуск тизеру обурив уряд Німеччини, тому уповноважений федерального уряду по боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн назвав ролик “применшенням Голокосту”.

У відео показано трьох членів групи і соліста Тілля Ліндеманна, які стоять на пласі в тюремних робах.

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Нагадаємо, німецький рок-гурт Rammstein випустить 5 кліпів на пісні з нового альбому.

Джерело: Independent

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