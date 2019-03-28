Прем’єри фільмів у квітні 2019 в Україні потішать нас різноманітністю жанрів і хорошою добіркою акторів. Ми зібрали найочікуваніші новинки квітня 2019 року в одному матеріалі.

Кінопрем’єри квітня 2019 роки вже давно обговорюються серед любителів фільмів і критиків.

Тут вам і супергеройські історії, і довгоочікувані екранізації, і жахи, і зірки в незвичних ролях – на будь-який смак, як то кажуть.

Більшість з майбутніх фільмів краще дивитися в кінотеатрі. Отримайте більше задоволення від спецефектів і звуку.

До речі, Факти ICTV заздалегідь видаватимуть рецензії на фільми, щоб вам було легше підібрати кіно за смаком.

Ось сім найяскравіших кінопрем’єр квітня, трохи фактів про них і трейлери.

Що подивитися у квітні 2019

Шазам

Дата прем’єри: 4 квітня

Режисер: Девід Ф. Сандберг

Жанр: фантастика, бойовик, але з гумором

Фільм на основі коміксів DC. У стрічці показали історію хлопчика, який викликає своє альтер-его – дорослого супергероя, коли вимовляє слово “Шазам!”

Адже у кожному з нас є супергерой.

До речі, Дуейн Скала Джонсон також хотів зіграти Шазама.

Кладовище домашніх тварин

Дата прем’єри: 4 квітня

Режисер: Кевін Колш, Денніс Відмайер

Жанр: Жахи, трилер

Друга екранізація відомого роману Стівена Кінга про індіанське кладовище, що може воскрешати мерців.

Перша була ще в 1989 році.

До речі, у 2015 році режисер Гільєрмо дель Торо сказав, що хотів би зняти нову екранізацію роману Кінга. Не вийшло.

Пустопляс

Дата прем’єри: 4 квітня

Режиcер: Хармоні Корін

Жанр: Комедія

У фільмі Меттью Макконахі грає незвичну для себе роль – наркомана-поета, який часто стикається з невдачами.

Стрічка буде барвистою, спекотною та автори стверджують, що смішною. Подивимося!

Крім того, тут незвичайна добірка акторів. Крім Меттью, у фільмі знявся ще репер Снуп Догг, Айла Фішер, Мартін Лоуренс, Джона Хілл і Зак Ефрон.

Хеллбой: Відродження кривавої королеви

Дата прем’єри: 11 квітня

Режисер: Ніл Маршалл

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Через 10 років фільм знову виходить на екрани. Це вже 3 частина Хеллбоя. У ній має бути цікавіша графіка і грим.

До речі, в цій частині знімається Міла Йовович. Вона гратиме злого персонажа.

А ось Рон Перлман тепер не з’явиться в ролі Хеллбоя, як ми звикли. Його місце зайняв Девід Харбор.

А все через те, що Рон і режисер Гільєрмо дель Торо не захотіли продовжувати з новою серією.

До речі, 15 квітня буде прем’єра останнього сезону одного з найбільш популярних серіалів у світі – Гра престолів.

Прокляття Ла Йорони

Дата прем’єри: 18 квітня

Режисер: Майкл Чавес

Жанр: Жахи, трилер, містика

Фільм жахів створили на основі мексиканської народної казки про матір, що плаче.

Обіцяють багато страшних моментів, напружений і цікавий сюжет.

Буде в форматі 4DX і IMAX. Ось в них і радимо дивитися для більших вражень.

На висоті

Дата прем’єри: 18 квітня

Режисер: Клер Дені

Жанр: Пригоди, драма, жахи

Черговий фільм про події, які відбуваються в космосі.

Роберт Паттінсон тут так само загадковий, як у багатьох своїх ролях, але вже за межами планети Земля.

У фільмі показують злочинців, які погодилися на експерименти, щоб не відбувати законне покарання.

І тепер неясно, що насправді гірше.

Месники. Завершення.

Дата прем’єри: 25 квітня

Режисер: Ентоні і Джо Руссо

Жанр: Фантастика

Одна з найочікуваніших прем’єр не лише місяця, але і року.

Багатообіцяючий фінал масштабної історії у Всесвіті Marvel.

Це вже четвертий фільм, де вдалося зібрати всіх супергероїв компанії, тому радимо подивитися попередні три, тому що буде складно зрозуміти контекст.

Ну, було б взагалі добре бути знайомим з фільмами Marvel.

Чи варто говорити, що у стрічці зібрали велику кількість відомих акторів? Так-так, смішний єнот Ракета тут теж буде.

Слідкуйте за рецензіями на фільми від Фактів ICTV та найцікавішими новинами зі світу кіно.

До речі, раніше ми писали, хто отримав Оскар 2019.