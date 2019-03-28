Прем’єри фільмів у квітні 2019 в Україні потішать нас різноманітністю жанрів і хорошою добіркою акторів. Ми зібрали найочікуваніші новинки квітня 2019 року в одному матеріалі.
Кінопрем’єри квітня 2019 роки вже давно обговорюються серед любителів фільмів і критиків.
Тут вам і супергеройські історії, і довгоочікувані екранізації, і жахи, і зірки в незвичних ролях – на будь-який смак, як то кажуть.
Більшість з майбутніх фільмів краще дивитися в кінотеатрі. Отримайте більше задоволення від спецефектів і звуку.
До речі, Факти ICTV заздалегідь видаватимуть рецензії на фільми, щоб вам було легше підібрати кіно за смаком.
Ось сім найяскравіших кінопрем’єр квітня, трохи фактів про них і трейлери.
Що подивитися у квітні 2019
Шазам
Дата прем’єри: 4 квітня
Режисер: Девід Ф. Сандберг
Жанр: фантастика, бойовик, але з гумором
Фільм на основі коміксів DC. У стрічці показали історію хлопчика, який викликає своє альтер-его – дорослого супергероя, коли вимовляє слово “Шазам!”
Адже у кожному з нас є супергерой.
До речі, Дуейн Скала Джонсон також хотів зіграти Шазама.
Кладовище домашніх тварин
Дата прем’єри: 4 квітня
Режисер: Кевін Колш, Денніс Відмайер
Жанр: Жахи, трилер
Друга екранізація відомого роману Стівена Кінга про індіанське кладовище, що може воскрешати мерців.
Перша була ще в 1989 році.
До речі, у 2015 році режисер Гільєрмо дель Торо сказав, що хотів би зняти нову екранізацію роману Кінга. Не вийшло.
Пустопляс
Дата прем’єри: 4 квітня
Режиcер: Хармоні Корін
Жанр: Комедія
У фільмі Меттью Макконахі грає незвичну для себе роль – наркомана-поета, який часто стикається з невдачами.
Стрічка буде барвистою, спекотною та автори стверджують, що смішною. Подивимося!
Крім того, тут незвичайна добірка акторів. Крім Меттью, у фільмі знявся ще репер Снуп Догг, Айла Фішер, Мартін Лоуренс, Джона Хілл і Зак Ефрон.
Хеллбой: Відродження кривавої королеви
Дата прем’єри: 11 квітня
Режисер: Ніл Маршалл
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Через 10 років фільм знову виходить на екрани. Це вже 3 частина Хеллбоя. У ній має бути цікавіша графіка і грим.
До речі, в цій частині знімається Міла Йовович. Вона гратиме злого персонажа.
А ось Рон Перлман тепер не з’явиться в ролі Хеллбоя, як ми звикли. Його місце зайняв Девід Харбор.
А все через те, що Рон і режисер Гільєрмо дель Торо не захотіли продовжувати з новою серією.
До речі, 15 квітня буде прем’єра останнього сезону одного з найбільш популярних серіалів у світі – Гра престолів.
Прокляття Ла Йорони
Дата прем’єри: 18 квітня
Режисер: Майкл Чавес
Жанр: Жахи, трилер, містика
Фільм жахів створили на основі мексиканської народної казки про матір, що плаче.
Обіцяють багато страшних моментів, напружений і цікавий сюжет.
Буде в форматі 4DX і IMAX. Ось в них і радимо дивитися для більших вражень.
На висоті
Дата прем’єри: 18 квітня
Режисер: Клер Дені
Жанр: Пригоди, драма, жахи
Черговий фільм про події, які відбуваються в космосі.
Роберт Паттінсон тут так само загадковий, як у багатьох своїх ролях, але вже за межами планети Земля.
У фільмі показують злочинців, які погодилися на експерименти, щоб не відбувати законне покарання.
І тепер неясно, що насправді гірше.
Месники. Завершення.
Дата прем’єри: 25 квітня
Режисер: Ентоні і Джо Руссо
Жанр: Фантастика
Одна з найочікуваніших прем’єр не лише місяця, але і року.
Багатообіцяючий фінал масштабної історії у Всесвіті Marvel.
Це вже четвертий фільм, де вдалося зібрати всіх супергероїв компанії, тому радимо подивитися попередні три, тому що буде складно зрозуміти контекст.
Ну, було б взагалі добре бути знайомим з фільмами Marvel.
Чи варто говорити, що у стрічці зібрали велику кількість відомих акторів? Так-так, смішний єнот Ракета тут теж буде.
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До речі, раніше ми писали, хто отримав Оскар 2019.