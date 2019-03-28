Канадський актор Кіану Рівз після аварійної посадки літака допоміг організувати доставку пасажирів додому.

Зірка фільму Матриця й Адвока диявола Кіану Рівз летів з Сан-Франциско в Бербанк, коли літаку довелося піти на екстрену посадку через механічну поломку.

Лайнер вдало сів у Бейкерсфілді, ніхто з пасажирів не постраждав.

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Опинившись у чужому місті, Кіану Рівз організував доставку пасажирів додому.

Актор знайшов автобус, а під час поїздки ставив музику і розповідав своїм попутникам історії про населені пункти, які вони проїжджали.

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