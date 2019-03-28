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Серіал Секс і місто отримає продовження

Американські студії екранізують продовження серіалу Секс і місто.

Серіал Секс і місто отримає продовження

Екранізацією нової книги Кендес Бушнелл Чи є ще секс у великому місті, яка є продовженям Сексу і міста, займуться американські компанії Paramount Television і Anonymous Content.

Книга вийде в серпні цього року і розповість про життя 50-річних жительок нью-йоркських районів Верхній Іст-Сайд і Віллідж.

Письменниця у романі досліджує життя і стосунки з усіх боків: шлюб і діти, розлучення і важка втрата, тиск, з яким стикаються жінки, намагаючись зберегти молодість і при цьому досягти успіху в справах.

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Президент Paramount TV Ніколь Клеменс зауважила, що це прекрасна можливість продовжити розмову від імені 50-річних жінок, які недостатньо представлені на екрані.

Виконавчим продюсером серіалу буде Кендес Бушнелл. Вона ж і  напише сценарій до пілотної серії.

Чи будуть в проекті задіяні актриси, які зіграли в серіалі Секс і місто, невідомо.

Раніше Факти ICTV писали про те, що серіал Друзі ніколи не отримає продовження.

Джерело: Variety

Фото: HBO

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