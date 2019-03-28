Актриса Анджеліна Джолі веде переговори щодо зйомок у супергеройський стрічці Вічні від Marvel.
Для Анджеліни Джолі це буде перше супергеройське кіно. При цьому, яку саме роль може зіграти Джолі, не повідомляється.
Режисер фільму Хлоя Чжао, сценарій напишуть Меттью і Райан Фірпо.
Фільм розповідає про суперлюдей, які можуть читати думки, створювати силові поля і навіть літати. Події у кінокартині розгортаються мільйони років тому. Тоді живуть безсмертні боги Целестіали, які проводять генетичні експерименти над людьми. У результаті цього і з’являються суперлюди.
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До речі, тривалість фільму Месники: Завершення повинна скласти 182 хвилини.
Джерело: Variety
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