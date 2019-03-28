Американський телеканал HBO опублікував трейлер серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС – Чорнобиль.
Серіал про Чорнобиль, який знімає HBO, з’явиться на екранах у США 6 травня.
Головні ролі у п’ятисерійний стрічці зіграють: Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон.
Режисером серіалу став Йохан Ренко, сценарій написав Крейг Мазін.
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Раніше HBO вже показав на знімках, як будуть виглядати сцени з телефільму.
Нагадаємо, Факти ICTV склали рейтинг найкращих серіалів 2018 року.
Фото: Скрін відео HBO
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