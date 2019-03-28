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Вийшов трейлер серіалу Чорнобиль від HBO

Американський телеканал HBO опублікував трейлер серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС – Чорнобиль.

Серіал Чорнобиль

Серіал про Чорнобиль, який знімає HBO, з’явиться на екранах у США 6 травня.

Головні ролі у п’ятисерійний стрічці зіграють: Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон.

Режисером серіалу став Йохан Ренко, сценарій написав Крейг Мазін.

Читайте: Останній з Лебланом – дата виходу нового Top Gear

Раніше HBO вже показав на знімках, як будуть виглядати сцени з телефільму.

Нагадаємо, Факти ICTV склали рейтинг найкращих серіалів 2018 року.

Фото: Скрін відео HBO

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